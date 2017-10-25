Вице-премьер: «Венгрия может нанести Украине много вреда»

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции, заявила о том, что Венгрия может навредить Украине, поскольку является членом Североатлантического альянса и Евросоюза. Более того, венгерские власти имеют серьезный вес, и они могут создать Киеву препятствия в его евроинтеграции и в пути к членству в НАТО.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление от политика прозвучало во время брифинга в Киеве. «Мы будем продолжать диалог со всеми странами-членами ЕС, которые выразили тем или иным способом свои замечания относительно принятой редакции статьи о языке в образовательном законе», - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, ранее уже был подписан меморандум о взаимопонимании между украинским и польским министерствами образования.
«На данный момент диалог с Венгрией выглядит сложным, учитывая такую ультимативность подходов, которые были озвучены, в частности, венгерским министром иностранных дел. Венгрия как страна-член ЕС и страна-член НАТО, безусловно, имеет серьезный вес для того, чтобы иметь возможность создавать при желании какие-то препятствия для украинских евроинтеграционных или евроатлантических стремлений», - добавила вице-премьер.