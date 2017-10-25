Блогер: я уже вижу, как полиция ходит по дворам в нашем селе проверять сараи на предмет беременных непородистых кошечек

Как передает replyua.net, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7220, в случае принятия которого, украинцев обяжут регистрировать и чипировать домашних котов и собак. После принятия закона нельзя будет разводить потомство и «на дому». Это придется делать исключительно в племенных питомниках и кинологических клубах, имеющих лицензию. Вообще, слово «лицензия» ключевое в этом законопроекте.
Как отметил в своем блоге украинский журналист и блогер Юрий Романенко, законопроект раскрывает суть нашего государства. Любой вздох, любое движение должно быть лицензировано, чтобы ограниченная определенный круг людей, которые ничего не умеют, кроме как создавать головную боль для окружающих, могли зарабатывать деньги на потоках, чтобы потом покупать дорогие джипы своим чадам, которых потом отмазывать по судам после очередного кровавого «сафари» в центре города.
Юрий Романенко отмечает, что вырисовывается ситуация, что у нас возникнут сертифицированные кинологические и кошачьи монополии. «Я уже вижу, как полиция ходит по дворам в нашем селе проверять сараи на предмет беременных непородистый кошечек. На следующем этапе в ваших спальнях появятся лицензированные инспекторы, которые будут считать количество фрикций и определять какой налог на удовольствие вы должны заплатить. Впрочем, наверняка можно будет получить субсидию», – резюмировал журналист.