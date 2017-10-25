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Военный эксперт: война не отпустит украинцев еще лет 10 после окончание боевых действий

Военный эксперт: война не отпустит украинцев еще лет 10 после окончание боевых действий
Если говорить о разборках в среду добровольцев и военных, то надо отметить, что основной вал противостояния состоится через год-другой после окончания конфликта и будет продолжаться лет 5-10. Это закон жанра в любой стране мира. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его совам, они будут убивать друг друга, пряча хвосты того, что совершено на войне – преступления, контрабас, счета, и распределяя льготы и преференции, которые получат после. Добавьте к этому самоубийства, психические и социальные расстройства, проблемы в семьях. Война начинается за 10 лет до начала боевых действий, и не отпускает еще 10 лет после их окончания.

Алексей Арестович отмечает, что обществу с удивлением придется открыть для себя ту сторону реальности в которой «...герои и защитники», воюют друг с другом, потому что после окончания военного конфликта защитники Украины окажутся по разные стороны барикад. Так произойдет еще один этап роста. И, если случится следующая война, общество будет к ней готово намного лучше.
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