Волонтер: в Сибири могут убить туриста за кроссовки

Как сообщает replyua.net, известный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай в своем блоге пишет о том, что раньше он любил ездить по РФ автостопом, но это было много лет назад. Это всегда было рискованно. Среди путешественников ходили истории о том, как могут убить туриста в Сибири за кроссовки.
Волонтер вспоминает, что последний раз он автостопил по РФ, когда делал трип вокруг Черного моря, был в Осетии, Воронеже, Нальчике, Владикавказе, ходил пешком по военной-грузинской дороге. Мирослав Гай подчеркивает, что уже тогда это был риск. «Сейчас бы я не поехал автостопом по РФ по многим причинам, в том числе и этическим», – отмечает блогер.
Он пишет, что с пониманием относится к украинцам, которые ездят в РФ во время войны. Это четыре категории людей: предатели, те у кого там родные, инфантилы и те, кого Украина послала туда – дипломаты, переговорщики и так далее. Некоторые люди ездят в КНДР на экскурсии. Потом плачут под пытками. За все нужно платить и за свой инфантилизм тоже. «Жалко парней автостопщиков, пропавших под Ростовом. Я ездил их маршрутом, правда обогнув Чечню. Надеюсь, они живы», – резюмировал блогер.