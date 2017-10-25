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Волонтер: в Сибири могут убить туриста за кроссовки

Волонтер: в Сибири могут убить туриста за кроссовки
Как сообщает replyua.net, известный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай в своем блоге пишет о том, что раньше он любил ездить по РФ автостопом, но это было много лет назад. Это всегда было рискованно. Среди путешественников ходили истории о том, как могут убить туриста в Сибири за кроссовки.

Волонтер вспоминает, что последний раз он автостопил по РФ, когда делал трип вокруг Черного моря, был в Осетии, Воронеже, Нальчике, Владикавказе, ходил пешком по военной-грузинской дороге. Мирослав Гай подчеркивает, что уже тогда это был риск. «Сейчас бы я не поехал автостопом по РФ по многим причинам, в том числе и этическим», – отмечает блогер.

Он пишет, что с пониманием относится к украинцам, которые ездят в РФ во время войны. Это четыре категории людей: предатели, те у кого там родные, инфантилы и те, кого Украина послала туда – дипломаты, переговорщики и так далее. Некоторые люди ездят в КНДР на экскурсии. Потом плачут под пытками. За все нужно платить и за свой инфантилизм тоже. «Жалко парней автостопщиков, пропавших под Ростовом. Я ездил их маршрутом, правда обогнув Чечню. Надеюсь, они живы», – резюмировал блогер.
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