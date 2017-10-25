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СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Бутусов: «Народ у нас ругается и злится, однако продолжает поддерживать государство»

Бутусов: «Народ у нас ругается и злится, однако продолжает поддерживать государство»
Часто говорят, что проблема в народе, а не во власти, а вот опрос Центра Разумкова все-таки показал, что люди с огромным доверием относятся к органам власти и государству, несмотря на то, что постоянно ругаются и злятся. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов.

«Да, много критики, но для украинцев негативное отношение - это энергия движения вперед, негатива нельзя бояться, это неизбежно. Несмотря на все проблемы, в обществе, согласно социологии, сохраняется большинство, которое не потеряло доверие к государству, к институтам власти, и мнением этих людей надо дорожить», - отмечает журналист. По его словам, самым хорошим показателем является то, что около 83 процента опрошенных перестали доверять российским СМИ, и любителей российского осталось всего четыре процента.

Также Бутусов отметил, что эти цифры не оптимистичны для многих партий, политиков и людей во власти, но в целом, они, на его взгляд, показывают, что украинцы свое государство не развалят и не подорвут, и что наш народ гораздо умней паникеров, которые пугают сами себя угрозами раскачки ситуации.
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