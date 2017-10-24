Если мнение Собчак будет не единственным, то есть шанс разблокировать обмен и возвратить наших из российского плена, – блогер

Каждый из российских политиков играет свою роль в этой предвыборной президентской компании и шансов победить у каждого з них полный ноль, а получить обвинения в легализации выборов Путина можно. Такие заявления, как то, которое сегодня сделала Ксения Собчак об украинском Крыме ничего не изменят на земле и нам придется долго работать над возвращение оккупированных территорий. Тем не менее, Собчак единственная сейчас, кто может позволить себе сказать в РФ, что Крым – украинский по международному праву. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк.
По его словам, вообще за то, что сказала Собчак, в России простых смертных могут посадить, но Ксению Анатольевну это не коснется. А, если, кто-то в Москве думает, что с помощью таких заявлений в будущем можно узаконить аннексию, он сильно ошибается.
Роман Цимбалюк отмечает, что импонирует, что Собчак подняла сама вопрос политзаключенных в РФ, в том числе украинцев. Собчак действительно единственная, кто не постеснялась сказать о необходимости возвращения из Украины пленных россиян. Обычно в РФ эту категорию «ихтамнет» списывают в архив. Если об этом чаще говорить, есть шанс разблокировать обмен и вернуть наших домой. В списке уже более 60 украинцев.