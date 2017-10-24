Политолог: палаточный цирк под Радой еще немного опустеет – нас покидают «ценные грузинские деятели культуры»

Как передает replyua.net, спикер ГПУ Лариса Сарган обнародовала документы, которые проливают свет на то, кто же на самом деле митингует под Верховной Радой. Как оказывается, там находятся ценные деятели культуры. Теперешний апатрид Саакашвили, которому ГМС Украины окончательно отказала в статусе беженца, не обнаружив объективных оснований, пока был главой Одесской ОДА, в 2015 году уговорил подчиненных оформить разрешения на годичное проживание в Украине, то есть, до октября 2016-го, еще 20 грузинам.
Все грузины въехали в Украину с такой формулировкой: «как ценные деятели культуры». Соответственно, «для проведения культурной деятельности». Даже запрос в ДМС направлял именно «Одесский областной учебно-методический центр органов культуры» Одесской ОГА. Завез их в Одессу тоже лично Саакашвили на служебном транспорте.
Как пишет в своем блоге украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий, поскольку ранее два десятка гостей из солнечной Грузии ни в чем особо публичном замечены не были, то следует понимать, что вот этот цирк под Радой – именно то самое «проведение культурной деятельности». Было бы в столице, как в Днепре, запрещено выступать передвижным циркам, Кличко пришлось бы тоже подписывать временную отмену запрета. Сейчас Миграционная служба обнаружила, что год, на который было разрешено въехать в Украину этим творческим личностям, уже год как истек. Да и деятельность не совсем соответствует указанной в заявке. Так что, согласно служебным инструкциям ГМС и законам Украины, товарищи подлежат немедленному выдворению.