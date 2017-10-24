Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что впервые он увидел Петра Порошенко в Луганске, во время избирательной кампании Виктора Ющенко. Павло Правый отмечает, что тогда Порошенко очень классно говорил с трибуны. Особенно понравился его задорный юмор, но тогда появилось мнение, что Порошенко ничем не отличается от Ющенко.
«Слыша в различных аудиториях одну и ту же речь Ющенко, не исключал, что и Порошенко толкает написанную спичрайтерами речь. Сейчас уже всем понятно, что президент является человеком, который, в отличие от Юлии Тимошенко, отрабатывает перед зеркалом каждый жест, не читает по бумажке, как профессор, а, если и пользуется время от времени услугами спичрайтеров – щедро добавляет приправ от себя», – написал блогер.
По его словам, сегодня во время заседания Совета регионального развития Порошенко в очередной раз блеснул классным чувством юмора. Порошенко вел себя не наигранно и подшутил с перчинкой, заявив, что «зрадофилам» хоть тризуб над Кремлем поставь – скажут, что криво.