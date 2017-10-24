Политолог: у Путина появится еще один политик на содержании

Как передает replyua.net, известный украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет, что, по всей видимости, можно сказать, что в «полку Шредеров – Земанов – Додонов – ЛеПен – Гауландов – Аграмунтов», которые состоят на содержании у Кремля, пополнение.
По словам Голобуцкого, Мадрид бьет по наиболее чувствительному: лидер каталонских автономистов Карлес Пучдемон будет лишен зарплаты, поскольку лишится всех полномочий. Как на днях заявила заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенс де Сантамария, Сенат Испании собирается принять решение о введении прямого центрального управления в Каталонии – соответственно, местным чиновникам останутся сугубо декоративные функции, за которые платить Сенат считает нерациональным.
Политолог отметил, что теперь есть шанс, что статей постоянных затрат у Кремля добавится – если каталонские автономисты действительно станут «содержантами» Москвы и будут и дальше продвигать идеи сепаратизма в Испании, что очень на руку Кремлю, ведь это даст повод еще раз упрекнуть Европу в отсутствии демократических ценностей.