Эксперт объяснил, чего ждать от нового визита Волкера в Киев

Очередной визит Курта Волкера в Украину поможет сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования ситуации на востоке Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал Юрий Карин, военный эксперт.
По словам Карина, спецпредставитель США по Украине стал единственным политиком Соединенных Штатов, который заявил, что больше нет никакой необходимости доказывать кому-то присутствие войск РФ на Донбассе. «Потому будем надеяться, что визит Волкера связан с началом его практической работы по прекращению войны, переходом от слов к делу. Активизируя процесс, он будет фиксировать и действия российской стороны, которая только на словах декларирует готовность выполнять обязательства по Минским соглашениям», - отметил Карин.
По его словам, процесс не сдвинулся ни на шаг за последние три года, и Волкер – совершенно новый человек в этом вопросе, поэтому он захочет узнать о всех «белых пятнах» конфликта. Карин считает, что внеплановый визит спецпредставителя в Киев будет не единственным, и украинским властям нужно привыкать к этому. Напомним, что Волкер прилетит в Киев 27 октября.