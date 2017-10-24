Блогер: сегодня эти парни крушат суд, а завтра они будут крушить ваши квартиры

Как передает replyua.net, полиция задержала экс-комбата ОУН Коханивского, который стрелял в человека. В полиции сообщили, что Коханивский стрелял из незарегистрированного оружия. И тут начинается самое интересное – молодчики спортивной внешности идут его «освобождать» и крушат зал суда. «Освобождать» в случае, когда он на 100% виноват и должен понести наказание – это не национализм и не справедливость, это анархия, безумие в стране. Об этом в своем блоге пишет блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, в этой связи напрашивается вопрос, кто виноват в этой ситуации. Ответ очевиден – виновата власть, которая путем постоянных поддавок провоцирует безнаказанность, что выходит за границы и превращается в хаос. «Вы, уважаемая власть, понимаете, что такими действиями вы провоцируете лавину беззакония по всей стране? Не факт, что вы это сможете остановить», – написал блогер.
Он отмечет, что виноваты также мы, кто бездумно встал на защиту неадекватных людей, которые назвали себя ветеранами АТО, при этом к АТО имели косвенное, а не прямое отношение. Мы сами вырастили касту охамевших людей, которые сегодня крушат суд, а завтра будут крушить чьито квартиры.