Блогер объяснил, почему у Тимошенко, Саакашвили, Гришина, как ничего не получилось в 2017-ом, так ничего не получится и в 2018-ом

Господа Саакашвили, Лещенко, Гришин и госпожа Тимошенко никак не поймут, почему у них никогда не получится поднять массы. На самом же деле, все просто: их поклонниками являются те, кто сам ничего делать не хочет, не может и не умеет, способен только на рынке реализатором тапочек сидеть или бетон по 100 гривен в день микшировать в корыте и за стаканом шмурдяка на кухне мечтать с кумом как все будет класс, когда приедет Тимошенко, Саакашвили, Лещенко, Тягнибок, Гришин, Гриценко и жизнь сразу наладится. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павло Правый.
По его словам, категория таких людей ему хорошо известна. Таких в Донбассе было полно. 90% из них автоматы схватили и ушли в «ополчение», чтобы безнаказанно грабить, и то только после того, как убедились, что пришли «ихтамнеты», немного «присели». Павло Правый вспоминает, как в июне 2014-го запахло жареным на Луганщине, как «герои Новороссии» начали прятаться по лесополосам, впопыхах бросая автоматы. Мэр Лутугино вышел навстречу колонне ВСУ с тем же караваем, с которым 2 недели назад «казачков» встречал.
Блогер отмечает, что с такими людьми больше не будет революции в Украине. «Люмпен способен только быть шакалом, а шакалы, как известно, боевитостью и героичностью не отличаются. Две-три сотни фанатиков и полупрофессиональных «титушек», которые привыкли рисковать за 50-100 долларов в день – вот и весь резерв», – подытожил блогер.