валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Блогер объяснил, почему у Тимошенко, Саакашвили, Гришина, как ничего не получилось в 2017-ом, так ничего не получится и в 2018-ом

Блогер объяснил, почему у Тимошенко, Саакашвили, Гришина, как ничего не получилось в 2017-ом, так ничего не получится и в 2018-ом
Господа Саакашвили, Лещенко, Гришин и госпожа Тимошенко никак не поймут, почему у них никогда не получится поднять массы. На самом же деле, все просто: их поклонниками являются те, кто сам ничего делать не хочет, не может и не умеет, способен только на рынке реализатором тапочек сидеть или бетон по 100 гривен в день микшировать в корыте и за стаканом шмурдяка на кухне мечтать с кумом как все будет класс, когда приедет Тимошенко, Саакашвили, Лещенко, Тягнибок, Гришин, Гриценко и жизнь сразу наладится. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павло Правый.

По его словам, категория таких людей ему хорошо известна. Таких в Донбассе было полно. 90% из них автоматы схватили и ушли в «ополчение», чтобы безнаказанно грабить, и то только после того, как убедились, что пришли «ихтамнеты», немного «присели». Павло Правый вспоминает, как в июне 2014-го запахло жареным на Луганщине, как «герои Новороссии» начали прятаться по лесополосам, впопыхах бросая автоматы. Мэр Лутугино вышел навстречу колонне ВСУ с тем же караваем, с которым 2 недели назад «казачков» встречал.

Блогер отмечает, что с такими людьми больше не будет революции в Украине. «Люмпен способен только быть шакалом, а шакалы, как известно, боевитостью и героичностью не отличаются. Две-три сотни фанатиков и полупрофессиональных «титушек», которые привыкли рисковать за 50-100 долларов в день – вот и весь резерв», – подытожил блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
23 окт 2017
9341

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Очень интересным оказалось признание нардепа-беглеца, экс-регионала Владимира Олийныка о финансировании палаток «майдана» под Радой. Человек выделяет деньги на еду, на расходы. Этот тот самый

22 окт 2017
5096

Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог

За словами українського політолога Тараса Чорновола, він довго силкувався зрозуміти на що скидається циганський табір, влаштований прибічниками Михеїла Саакашвілі на Грушевського в Києві, - про це

23 окт 2017
4537

Политолог: теперь на Грушевского остались самые «достойные» из этого борделя

Все, что происходит на Грушевского визуально напоминает цыганский табор на Грушевского или же плохой и неуютный кемпинг. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политик,

23 окт 2017
4245

Журналист: «Украинцы хотят зимой в трусах ходить, а в Европе даже миллионеры привыкли экономить»

Андрей Алехин, известный журналист, в блоге на Обозревателе пишет о том, что кто-то из украинских министров заявил, что украинцы даже зимой привыкли ходить в трусах по квартире, а надо было бы

Последние новости

Блогер объяснил, почему у Тимошенко, Саакашвили, Гришина, как ничего не получилось в 2017-ом, так ничего не получится и в 2018-ом

Політолог: не дивно, що такі небезпечні для держави ініціативи просуває грузинський політичний шахрай

Ляшко считает, что его «драконовский» законопроект должны поддержать нардепы

Експерт: соціологічні опитування показують, що для деяких партій зараз – останній шанс

Експерт: це назавжди змінить свідомість нашого народу

Експерт: вони говорили «Кому потрібен той безвіз», але результати вразили навіть найбільш переконаних скептиків

Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)

Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари

Саакашвілі втратив ще одного соратника – ЗМІ

За один год размер субсидий в Украине увеличился на 20 процентов

НАЭК Энергоатом закупит в России ядерное топливо

Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію

Мощные магнитные бури вновь обрушатся на Землю

Опрос: в случае перевыборов в Раду пройдут сразу семь политсил

Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ

Доник: «В НАБУ следят за риторикой депутатов из числа болтунов, однако за этими словами нет ничего»

Астроном: совсем скоро жители Земли увидят планету Нибиру

Средняя маржа поставщика на поставке дизтоплива на «Укрзализныцю» уменьшилась более чем на порядок

Эксперт: закон о медреформе сырой и рассчитан явно не на Украину

В Украину идет резкое похолодание

 Новости за день