Березовец назвал главную проблему для будущего Украины

Тарас Березовец, известный политический эксперт, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что главной проблемой Украины в ближайшее время станет депопуляция, поскольку украинцы массово уезжают из страны, и совсем скоро в Украину придется завозить работников из самых бедных стран СНГ и из государств Юго-Восточной Азии, сообщает replyua.net.
«Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1, – это депопуляция. Иными словами, массовый выезд украинцев на работу в другие страны. На выходных имел возможность пообщаться с одним из украинских министров. Так вот, цифры приблизительно такие. В России работает от 3 до 3,5 млн украинцев. В Европе таких, по его данным, свыше 3,5 миллионов»,- пишет Березовец.
По его словам, лично он считает, что в европейских странах сейчас трудятся не менее семи миллионов украинцев, а, если к этим цифрам добавить страны Азии и США, то можно смело прибавлять еще пару миллионов, - 12 миллионов украинских граждан трудятся за границей.