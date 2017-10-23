Блогер пояснив, як влада на місцях проводить важливу державницьку політику

Як передає replyua.net, відомий український блогер Єгор Губенко у своєму блозі пише про те, що донедавна, коли у будинку відключали гаряче водопостачання, він дуже ображався, а от одного чудового ранку зрозумів, що то не «зрада», то глибока і послідовна державницька позиція міської влади.
«Що ми знаємо про життя наших славетних пращурів? Як ми славімо їх? Як ще ми зможемо відчути справжній дух великих князів та гетьманів? Чи знаєте ви, що Володимир Великий прийняв рішення про хрещення Київської Русі, обливаючи себе з черпачка? Ви колись замислювалися, що Пилип Орлик писав першу Конституцію, очікуючи поки водичка на багатті підігріється?», – іронічно задається питаннями блогер. За його словами, коли ще, як не під час наповнення казана для купання, Богдан Хмельницький міг розробляти стратегію і тактику битви під Жовтими Водами?
Єгор Губенко пише, так що всім буде корисним згадати слова екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова про те, що «досить скиглити», просто замислитесь, що відключаючи ліфти, гарячу воду, не вмикаючи опалення, вам надають незбагненну можливість доторкнутися до досвіду поколінь та великої історії України.