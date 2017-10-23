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Журналист: украинцам эта ситуация в США крайне выгодна

Журналист: украинцам эта ситуация в США крайне выгодна
Как сообщает replyua.net, издание The Hill опубликовало статью о старых сделках Хиллари Клинтон, связанных с русскими. Оказывается, расследование по этому делу продолжается. Его осуществляет департамент юстиции. Речь идет о так называемой урановой сделке, когда экс-президент США Обама с окружением приняли решение продать часть канадских урановых рудников России. Таким образом, отмечается, что россияне установили контроль над 20 процентами американского урана. При этом фонд Клинтонов получила 145 миллионов долларов пожертвований от участников той сделки.

Защитники Клинтон утверждают, что Клинтон была лишь одна из девяти членов правительства, которые одобрили это решение. Тем не менее, деньги поступили именно в ее фонд. Правда, в статье в The Hill не упоминается, кто именно заплатил эти деньги, но конкретно о плательщиках говорилось еще раньше. В частности, Билл приезжал в Москву и за одно выступление получил гонорар 500 тысяч долларов. Еще в статье упоминается история подразделения «Росатома» в США Тенекс, о котором говорят, что он занимался коррумпированием американских чиновников и политиков через откаты за совершение различных сделок.

Как отметил в одном из телеэфиров украинский журналист Юрий Луканов, историю с Клинтон Трамп раскручивал на выборах. Теперь демократы ему делают алаверды – организовали расследование его связей с Россией. Как бы там ни было, но украинцам эта ситуация выгодна. В США создана такая атмосфера, что даже взглянуть в сторону какого-то российского деятеля для американских политиков, если не смерти подобно, то очень опасно.
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