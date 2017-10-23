Историк: «На риторику Будапешта украинские дипломаты не отвечают, хотя должны припомнить Венгрии кое-что»

Юрий Гудименко, известный историк, заявил о том, что украинские дипломаты не отвечают на жесткую риторику Будапешта, хотя уже давно пора припомнить тему военных преступлений войск Венгрии во время аннексии Закарпатья, случившейся в 1939 году. Как информирует replyua.net, об этом Гудименко рассказал в комментарии Обозревателю.
«Наши дипломаты могут ответить логичными вопросами. Мы, например, не напоминали венграм о том, что, извините, во время Второй мировой войны был совершен ряд военных преступлений», - заявил историк. Гудименко подчеркнул, что у украинцев и венгров ни разу не было конфликтов до аннексии Закарпатья, и сейчас Украина молчит об этом, а ведь в 1939 году были расстреляны закарпатские украинцы, и это можно считать геноцидом.
«Я не предлагаю начинать, например, дипломатический конфликт с Венгрией, хотя они его, действительно, провоцируют. Я говорю о том, что, если мы говорим об истории, как венгры оказались в Закарпатье, то нам есть о чем поговорить с двух сторон», - подчеркнул Гудименко.