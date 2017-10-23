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Политолог: теперь на Грушевского остались самые «достойные» из этого борделя

Политолог: теперь на Грушевского остались самые «достойные» из этого борделя
Все, что происходит на Грушевского визуально напоминает цыганский табор на Грушевского или же плохой и неуютный кемпинг. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политик, политолог Тарас Черновил. Он отмечает, что когда-то он оказался в таком кемпинге на Сицилии, уже на второй день захотелось упаковать палатку и убираться куда подальше. Именно поэтому в палатках на Грушевского тоже полупусто, а вокруг снуют только пару каких-то мутных типов. Потому и другие, далеко не положительные персонажи решили тихонько слинять с этого борделя.

Политолог отмечает, что сначала «Свобода» мужественно убежала, дальше «Батькивщина», что-то непонятное объясняя, свернула флаги и выдернула своего Наливайченко, затем «Самопомощь» поспешила ретироваться, оставив только двух прикомандированных Коломойским российских граждан Зимина и Гришина (они же Соболев и Семенченко). То же и с Гриценко, который сначала очень долго ждал индивидуального приглашения, а потом радовался, что не дождался. Постепенно дистанцируются уже персонажи из ближнего круга Лещенко-Найем-Залищук.

По словам Черновила, зато нашлись и новые «выдающиеся» соратники. Вынырнул из нафталина Катеринчук со своей «Европейской партией», Фирсов с «Альтернативой». Есть и такие у нас ребята, которым очень нужна хоть какая-то дешевая реклама, но есть и такие о ком киевлянам трудно было не услышать. Например, бывший соратник Черновецкого Балашов. Это тот выдающийся деятель, который со своей диванной партией призывает украинских бизнесменов не платить налоги, а раньше после нескольких его очень жестких афер многие покончили самоубийством. Но самое большое достижение этого соорганизатора акции – это то, что его даже сам Черновецкий в свое время изгнал из своей партии «За красивую Украину» за мошенничество и непорядочность.
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