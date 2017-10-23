Журналист: «Украинцы хотят зимой в трусах ходить, а в Европе даже миллионеры привыкли экономить»

Андрей Алехин, известный журналист, в блоге на Обозревателе пишет о том, что кто-то из украинских министров заявил, что украинцы даже зимой привыкли ходить в трусах по квартире, а надо было бы одеться, информирует replyua.net.
«Министру за такие слова надо бы выписать пенделя: мы его наняли на работу, платим ему зарплату, а любой, кто так отзывается о работодателе, должен на базаре торговать носками и не более. Но вот я, к примеру, ни разу не министр, мне можно, поэтому: он совершенно прав», - пишет Алехин. По его словам, в европейских странах зимой в домах не выше двадцати градусов, и даже обеспеченные люди дома надевают свитеры, поскольку привыкли на всем экономить.
«А нам сам Бог велел: мы, конечно, газ у России не покупаем, но, если честно, нам именно российский газ и перепродают - а мы все равно в трусах. Общедомовые счетчики - не выход: соседи изо всех сил будут топить, чтобы не отстать от других», - добавил журналист. Также Алехин отметил, что по утрам он прикручивает батареи до вечера (индивидуальный счетчик), и платит за отопление мало, хотя квартира довольно большая.