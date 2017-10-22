Блогер: власть должна заканчивать свою «игру» с маргиналами, иначе может быть поздно

Власть, «играя в поддавки» с оппозицией довольно часто забывает, что ей противостоят маргиналы без паспорта и Родины, маргиналы с фейковыми фамилиями в паспорте, маргиналы с нулем поддержки. Эти маргиналы позволяют себе выдвигать ультиматумы, позволяют себе бить атовцев-полицейских и атовцев-депутатов, позволяют себе возить с собой вооруженных титушек, позволяют себе перекрывать дороги, позволяют себе быковать у киевских школ, позволяют себе прорывать границы и многое другое позволяют себе. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, эти маргиналы давно перешли любую здоровую границу и своими действиями подрывают основы государства, доверие к государственным институтам, основополагающие принципы общественных отношений, не несут обязательную ответственность за совершенные преступления. «Я понимаю стратегию власти по отношению к ним, я понимаю, что многое я не знаю. Я это все понимаю, но, реализуя свои «хитроумные» стратегии, власти нужно не забывать, что есть и обратная сторона такого отношения к маргиналам», – написал блогер. Потому совсем не факт, что какое-то событие станет точкой невозврата и люди, которым уже надоело смотреть на беспомощность власти и безнаказанность маргиналов, не придут и не сделают мокрое место от какого-то человека без паспорта, который прорвал границу или проплаченных «быков», решивших быковать возле школы.
Блогер отмечает, что, когда власть государства не способна выполнять возложенные на нее функции, то эти функции будут выполнять граждане как было 30.11.2013 года. Никто не будет писать в фейсбуке «все на Майдан!», а просто придут и дадут «прикурить» этим маргиналам и тут уже нет уверенности, что власть в лице неотомщенных полицейских и нацгвардейцев, их сможет сдержать.