Блогер: «Венгрия начала открыто шантажировать Украину»

Евгений Дикий, известный блогер, заявил о том, что Венгрия начала открыто шантажировать Украину из-за закона об образовании, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Нас Будапешт сейчас шантажирует тем, что, с одной стороны, заблокирует соглашение об Ассоциации, пользуясь тем, что в ЕС все решения принимаются консенсусами. И даже одного конченого "Йоббика" может быть достаточно, чтобы создать большие проблемы. С другой стороны, нас шантажируют тем, что в Берегово и Мукачево провозгласят очередную народную республику», - заявил Дикий. При этом блогер отмечает, что Венгрия пока не готова к военному столкновению.
«Будапешт - член НАТО, не собирается оттуда уходить, и тут им старшие американские партнеры очень жестко дадут по рукам. То есть, вооруженный шантаж – это самый чистый шантаж», - добавил блогер. Дикий отмечает, что вооруженный конфликт возможен лишь в том случае, если Венгрия выйдет из НАТО и Евросоюза.