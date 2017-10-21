Жертвами ДТП в Харькове стали жена и дочь погибшего бойца АТО

В результате страшного ДТП, произошедшем в Харькове 18 октября, погибли жена и дочь Героя АТО, получившего смертельное ранение в зоне боевых действий на Донбассе.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал судья Александр Мамалуй. По его словам, погибли супруга и дочь Владимира Янчука, ушедшего на войну добровольцем. До военных действий на Донбассе Янчук был разведчиком в Нагорном Карабахе. «Осколок мины через бедро прошел в живот, вышел, отбился от внутренней поверхности плиты броника, пошел обратно в живот и все там перемолотил. С абсолютно смертельным ранением он прожил еще три недели», - написал Мамалуй.
Также он рассказал, что больше в живых нет его супруги, а также 19-летней дочери, которая прекрасно училась и знала несколько языков. Напомним, что ранее сообщалось, что жертвами той страшной аварии также были мать и дочь – Сокол Алла и Сокол Анастасия.