Волонтер пояснил, кто стоит за протестами в Киеве

Мирослав Гай, известный в Украине журналист и волонтер, считает, что за активизацией акций протестов в Киеве могут стоят силы, финансируемые российской стороной, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Еще Сталин проплачивал, и Путин проплачивает, например, какие-то праворадикальные организации, оппозиционные партии. Как меценатство. Для того, чтобы усилить в средине страны, которая ему интересна, внутреннюю напряженность, социально-политическую напряженность. Я уверен, что у нас тоже самое происходит», - заявил волонтер. По его мнению, подкуп избирателей и вмешательство в выборы происходили в США и Франции, поэтому можно смело говорить и о том, что в Украине много пророссийских сил, и РФ имеет в Украине и своих бизнесменов, и свой бизнес, поэтому удивительно, что многие думают о том, что РФ в Украине ничего подобного не делает, и такое мнение кажется очень наивным.
«Глупо говорить, что какую-то Ле Пен спонсирует Кремль, а у нас тут такого не происходит. Но необязательно человек напрямую ходит за деньгами к Путину. Человек может даже об этом не знать», - считает Гай.