Эксперт: «США теряют терпение. Волкер предъявит Порошенко требования»

Петр Порошенко, президент Украины, проведет встречу с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине, и во время этих переговоров Волкер может огласить целый ряд требований, которые украинская сторона должна незамедлительно выполнить. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение прозвучало от Олега Жданова, военного эксперта.
«Как я понимаю, у США заканчивается терпение. Волкер встречается с Порошенко, чтобы поставить конкретные задания и сроки их исполнения. Летальное оружие и миротворцы – это политические игры не нашего уровня, это все решат без нас. Но если Петр Алексеевич набрал на себя обязательств, - а думаю, что так и было, - то теперь Волкер встречается с ним, чтобы предъявить ему претензии», - считает Жданов.
По его мнению, Волкера назначили спецпредставителем неслучайно – его считают довольно жестким переговорщиком и одним из главных лоббистов интересов Соединенных Штатов, и даже по переговорам Волкера и Суркова можно понять, что этот человек всегда будет говорить с позиции силы. Жданов отмечает, что Волкер может заявить Порошенко, чтобы тот официально объявил о войне с Россией.