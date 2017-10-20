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Журналистка: Зацева рыдала крокодиловыми слезами не по жертвам ДТП, а из-за возможности потерять молодость за решеткой

Журналистка: Зацева рыдала крокодиловыми слезами не по жертвам ДТП, а из-за возможности потерять молодость за решеткой
Очень символично было, когда пресса задала вопрос виновнице ДТР в Харькове Алене Зайцевой: признает ли она свою вину, то та заявила, что: нет. Она в этот момент плакала, но слезы ее крокодиловы не по жертвам ДТП, а из-за возможности потерять молодость за решеткой и выйти на свободу уже тетушкой с менопаузой. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

«Я писала о ее силиконовых губах ранее, потому что надувные губы в 20 лет очень точно указывают на отсутствие интересов в жизни и олицетворение себя пупом земли. А это «нет!» фиксирует четкую картинку, как недавняя выпускница школы класть хотела на утерянные жизни, сломанные семьи и будущих инвалидов первой группы – если реанимационные пострадавшие таки выживут», – написала журналистка.

По ее словам, как бы то ни было пока харьковское ДТП очень чувствительная история о безнаказанности мажоров, о выборочном правосудии, о смертельной опасности на дорогах, о езде на желтый, красный, зеленый и тротуарах – без правил и о девочках-припевочках, которым жаль не убитых людей 28 лет, а страшно есть тюремную парашу.
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