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Блогер: в деле об убийстве Шеремета может быть след Саакашвили

Блогер: в деле об убийстве Шеремета может быть след Саакашвили
Интересный поворот появился в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Мало кто знает, что в 2009 году Шеремет выпустил книгу «Саакашвили. Грузия. Погибшие мечты», в которой проанализировал «почему грузины так горячо поддерживали Михаила Саакашвили – в надежде на восстановление территориальной целостности своей страны». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.

Он отмечает, что есть одна интересная деталь. В одном из интервью «Радио Свобода» Павел Шеремет рассказал, что люди Саакашвили почему-то обиделись на него после написания книги. «В Москве меня уговаривали не писать книгу, потому что она не вписывается в общественные антигрузинские или антисаакашвилевские настроения, а вот в Тбилиси сторонники Саакашвили, грузинского президента, обижаются и обрывают контакты». Дмитрий Вовнянко рассказывает, что тем не менее, книга с радостью была принята рядовыми грузинами, Павел Шеремет отмечал насколько тепло его встретили читатели. Вероятно – возражений относительно содержания и выводов грузины не имели. Работая над книгой Шеремет объездил всю Грузию, записал десятки часов интервью, собрал немало материалов.

По словам блогера, в марте того же года, когда была выдана книга, со своего поста был уволен Давид Сакварелидзе - и сразу же начал создавать партию «под Саакашвили». В апреле 2016 премьер-министром Украины становится Владимир Гройсман – сетью ходят слухи о невероятной обиде Саакашвили на Порошенко, мол – Михо уже видел премьером себя. В мае происходит скандал вокруг фонда «Во благо Одессы» управляемого экс-консулом Грузии Теймуразом Ниншианадзе, среди одесских предпринимателей известен как «фонд растаможка» - все проблемы с учреждением Марушевской решались через вклад в этот фонд. Скандал с фондом Саакашвили невероятно поднял. А в июне погибает Павел Шеремет – причем убили его профи. Саакашвили с должности снимают в ноябре 2016 – и тот сразу начинает гастроли «антикоррупционных форумов» - почва для его деятельности уже подготовлена.
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