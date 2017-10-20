Блогер: после ликвидации ненавистной всеми ГАИ количество нарушений выросло кратно, а смертей – почти на треть

Размышления по следам харьковской трагедии можно прийти к выводу, что с ликвидацией ненавистной и всеми презираемой ГАИ количество нарушений выросло кратно, а смертей – почти на треть. Все это наталкивает на очень грустный вывод: мы не дозрели до самых простых вещей, которые отлично себя показывают во всей Европе, как та же патрульная полиция. Наш уровень самоорганизации и самодисциплины ужасающе низок. Мы чемпионы по анархизму и поиску оправданий, почему конкретному мне нарушать закон можно, а вот остальные – подонки, которых нужно стрелять. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Карл Волох.
По его мнению, эту конкретную проблему броуновского движения на дорогах власти как-то решат – например, сделав повсеместной видеофиксацию с последующими высокими штрафами. Но здесь момент в другом: можно ли быть уверенным в том, что народ с таким уровнем правосознания, дисциплины, тотального презрения к своему государству и огульной ненависти к его представителям, тем же полицейским, способен удержать столь долгожданное собственное государство, особенно, в условиях изощренной внешней гибридной агрессии?
Карл Волох, такие мысли повергают в ужас, потому что, если вдуматься, то большинство из нас всегда пытается выйти сухими из воды, не желая признавать свою вину. Все это может действительно плохо отразится не на каждом из нас, а на самом государстве, которое, несмотря на реформы, так и не станет частью европейской цивилизации.