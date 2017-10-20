валюта
СпецтемаВ Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Блогер: после ликвидации ненавистной всеми ГАИ количество нарушений выросло кратно, а смертей – почти на треть

Блогер: после ликвидации ненавистной всеми ГАИ количество нарушений выросло кратно, а смертей – почти на треть
Размышления по следам харьковской трагедии можно прийти к выводу, что с ликвидацией ненавистной и всеми презираемой ГАИ количество нарушений выросло кратно, а смертей – почти на треть. Все это наталкивает на очень грустный вывод: мы не дозрели до самых простых вещей, которые отлично себя показывают во всей Европе, как та же патрульная полиция. Наш уровень самоорганизации и самодисциплины ужасающе низок. Мы чемпионы по анархизму и поиску оправданий, почему конкретному мне нарушать закон можно, а вот остальные – подонки, которых нужно стрелять. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Карл Волох.

По его мнению, эту конкретную проблему броуновского движения на дорогах власти как-то решат – например, сделав повсеместной видеофиксацию с последующими высокими штрафами. Но здесь момент в другом: можно ли быть уверенным в том, что народ с таким уровнем правосознания, дисциплины, тотального презрения к своему государству и огульной ненависти к его представителям, тем же полицейским, способен удержать столь долгожданное собственное государство, особенно, в условиях изощренной внешней гибридной агрессии?

Карл Волох, такие мысли повергают в ужас, потому что, если вдуматься, то большинство из нас всегда пытается выйти сухими из воды, не желая признавать свою вину. Все это может действительно плохо отразится не на каждом из нас, а на самом государстве, которое, несмотря на реформы, так и не станет частью европейской цивилизации.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
19 окт 2017
7818

Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

В Сочи прошло заседание клуба «Валдай». Конечно же выступал президент РФ Путин, об Украине заговорил в самом конце. Сказал, что границу с оккупированным Донбассом Россия никогда не перекроет, потому

20 окт 2017
5393

Путин о памятнике Петлюре в Виннице: «Памятник установили против воли народа»

Владимир Путин, президент России, заявил о том, что памятник Симону Петлюре, появившийся недавно в Виннице, был установлен против желания жителей города. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА

19 окт 2017
4675

Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко», некоторым товарищам не мешало бы сделать несколько важных дел, – блогер

Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко» и менять самого президента, на выборы идти – отдельным организаторам митингов и протестов надо выйти из БПП и положить мандаты этой политсилы:

19 окт 2017
3878

Украина и Венгрия нашли «общий язык» в законе об образовании

Руководитель Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич во время совместного брифинга с главой внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии

Последние новости

Украина нарастила экспорт товаров, в частности с РФ

Казанский: после вчерашнего заявления Путин стало очевидным, что ни о какой реинтеграции Донбасса сегодня и речи быть не может

Олег Ляшко пообедал в столовой одного из Харьковских лицеев

Перед убийством Вороненков готовил важный проект в Украине

Число отравившихся в ресторане Львова увеличилось до 20 человек

Дэвид Линч посетит Киев

Тарантино сделал сенсационное признание о Вайнштейне

Сергей Таран: избиратели партийных списков не читают – ни «открытых», ни «закрытых», и это факт

В Киеве появятся новые трамваи, автобусы и троллейбусы

Варшава выступила с официальным заявлением относительно подрыва самолета Качинського

Туск: «Евросоюз не станет вмешиваться в кризис вокруг Каталонии»

Социолог: в выдвижении Собчак в президенты есть важный момент, о котором почему-то умалчивают в СМИ

Усик побывал на передовой и пообщался с военными

Гройсман просит ВР не затягивать с принятием госбюджета на 2018 год

Джигарханян о молодой жене: «Не хочу рассказывать, иначе расплачусь»

Поклонская до сих пор является гражданкой Украины

Эксперт: депутаты уже шесть раз пытались снять с себя неприкосновенность и все неудачно

Коррупция в рядах ВСУ: Суд арестовал полковника Генштаба на два месяца

Меркель: «Евросоюз сокращает финансирование Турции»

Известный украинский певец: Я не знаю, кто агрессор на Донбассе

 Новости за день