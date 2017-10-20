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Політтехнолог: Медведчук, Григоришин і Коломойський, які залишаються за кадром і оплачують «банкет», вкрай засмучені тим, що відбувається

Політтехнолог: Медведчук, Григоришин і Коломойський, які залишаються за кадром і оплачують «банкет», вкрай засмучені тим, що відбувається
Мобілізаційний ресурс акцій протесту під так звану велику політичну реформу виявився вичерпаний. Насправді, єдине, що сьогодні залишається людині, яка і виступила хедлайнером заходу, Міхеілу Саакашвілі, спробувати радикалізувати нечисленні сили на силове зіткнення з владою. Інакше «протест» дуже скоро згасне. У владі силового протистояння категорично уникають, власне з цієї і тільки з цієї причини Нацгвардія і допустила встановлення наметів перед Верховною Радою. Як передає replyua.net, таку думку в своєму блозі висловив політичний аналітик і політтехнолог Тарас Березовець.

За його словами, ситуація призвела до напруги всередині силового блоку, так як є люди, які виступали за більш жорстку відповідь. Перемогла в результаті позиція прихильників компромісу. Тарас Березовець зазначає, що головні стимулятори протесту, що залишаються за кадром і оплачують «банкет», Медведчук, Григоришин і Коломойський повинні бути вкрай засмучені тим, що відбувається. Проте, явна ескалація поки теж не в їхніх інтересах. Адже за цим можна втратити багато і для себе. Саакашвілі в своїй непередбачуваності стає небезпечний і для влади, і для своїх союзників. Хоча в повному сенсі союзниками їх назвати вже важко. Розкол в середовищі революціонерів питання найближчого часу, підтвердженням того вихід багатьох громадських активістів.

Політтехнолог зазначає, що до того ж, блискуче зреагувала парламентська коаліція, дуже вдало прийнявши медреформу, а також почавши розбиратися з виборчим законодавством та скасуванням недоторканності, тобто перевела гру в 100% виграшний формат парламентської дискусії з затягуванням часу. Адже революційна ситуація не відбувається після заклики на крики «Київ, вставай», скільки не оглядайся на національний прапор. Вона повинна визріти, але організатори нинішніх протестів цього так і не зрозуміли.
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