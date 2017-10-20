Блогер: прежде, чем выходить под Раду нужно было почитать биографии организаторов протестов

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Семен Кабакаев в своем блоге пишет о том, что 17 октября под Верховную Раду вышло много его друзей и знакомых, ведь действительно звучали правильные идеи и популистски правильные лозунги, но люди не задумались о главном – с кем они вышли под раду, кто бросал эти идеи и лозунги. Для того, чтобы это понять нужно просто было почитать в интернете биографии организаторов акций протеста. Эти люди не сделают систему лучше, они выросли и жили в другом мире и с другими ценностями.
«Мне не нравится нынешняя власть, но еще больше мне не нравится, что я не вижу новых людей, которые готовы создать новую эффективную систему, а если и вижу, то их не пустят к власти, а некоторые хоть и хотят, но не готовы как профи. Мало быть хорошим человеком и патриотом, нужно соответствовать занимаемой должности», – написал Семен Кабакаев.
По его мнению, новой революции не будет, президент Украины за эти дни явно дал понять это, обыграв ситуацию таким образом, что митингующие поддержали его идеи. «В данный момент на фронте продолжаются обстрелы позиций ВСУ и я надеюсь, у нас не будет погибших», – резюмировал блогер.