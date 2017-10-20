Блогер: за кулисами протестов 2017-го мы видим тех же игроков, что сыграли ключевую роль в подъеме восстания 2013-го

Протесты под Верховной Радой Украины – это хорошая иллюстрация, что «Майдан» был неплохо спланирован и разыгран, не совсем по нотам, но вполне управляемо, тогда как еврооптимисты поверили в «монтаж» и что можно просто позвать людей на кофе и силы добра восстанут. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист и блогер Юрий Романенко.
По его словам, из виду упускаются важность организации, ресурсы под нее, сила медийного сопровождения олигархов. Из виду также упускается тот факт, что люди скорее проще поднимаются с помощью универсальных лозунгов, как это было с темой евроинтеграцией, чем из-за специфических требований политреформы, которые не понимают даже сами многие участники нынешних протестов. Потому и возник этот диссонанс, когда на крики «Киев вставай!», киевляне отвечают равнодушным молчанием.
Блогер подчеркивает, самое забавное, что за кулисами этих протестов мы видим тех же игроков, что сыграли ключевую роль в подъеме восстания 2013 – Фирташ, Коломойский, Левочкин, но сегодня они играют вполсилы, да и ситуация в балансе олигархов изменилась, потому и получается, что недовольство властью есть, а нового Майдана нет и, если не будет явной провокации с кровью, то и не будет.