Волонтер: надеюсь, Госдеп, Сорос и Пинчук сделают выводы и прекратят за свои деньги надувать новые политические пузырьки в Украине

Аналитикам и политологам уже можно переставать анализировать требования митингующих, как и сам протест под парламентом, также и журналистам можно перестать освещать события в которых участвуют наши «революционеры», потому что протест можно считать законченным. Главный его результат – минус несколько фейковых кумиров с вечно молодых и перспективных блогеров-антикоррупционеров. Тех самых, которые спали и видели себя влиятельными политиками. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал юрист-международник, волонтер Геннадий Друзенко.
По его словам, хочется верить и надеяться, что Госдеп, Сорос и Пинчук сделают правильные выводы и прекратят за свои деньги надувать новые политические пузырьки в Украине. Хочешь заниматься политикой – иди в народ, строй сеть, убеждай людей, ищи национальный ресурс на свои проекты, создавай истории успеха, а не осваивай гранты.
«Только ради этого стоило провести несколько дней на свежем воздухе под Верховной Радой. Это гораздо эффективнее, чем выбрать такого «борцуна» в парламент, где он создаст внутреннюю оппозицию к своей же фракции, из которой никак не собирается выходить – и потом ждать пять лет до новых выборов», – резюмировал эксперт.