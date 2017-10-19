Политолог: у митингующих только два варианта – расходиться или пробовать повышать ставки, но они больше специалисты по блефу

Как передает replyua.net, Страна.юа пишет, что голосование в парламенте за ограничение депутатской неприкосновенности, чего вроде бы требовали протестующие, их крайне разочаровало. Как отмечает у себя в блоге политолог Алексей Голобуцкий, нельзя не согласится с пророссийским ресурсом, ведь теперь их намерения штурмовать Раду выглядят вообще как откровенная претензия на захват власти, а не как «выражение простыми гражданами крайней неудовлетворенности работой власти».
Политолог отмечает, что не зря Гужва с удовольствием цитирует «анонимных активистов»: «Скажут, идти на Раду, - пойдем. Семенченко правильно сказал: если не сейчас идти, то потом мы уже не соберемся».
«Может я вообще не разбираюсь в законах, а может это те самые «действия по насильственному изменению государственного устройства». У упомянутого Семенченко, да и всех организаторов и спонсоров «пикника с кашей на площади Конституции», действительно вариантов только два: расходиться или пробовать повышать ставки. Вот только эти ребята больше специалисты по блефу...», – резюмировал политолог.