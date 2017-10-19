Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко», некоторым товарищам не мешало бы сделать несколько важных дел, – блогер

Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко» и менять самого президента, на выборы идти – отдельным организаторам митингов и протестов надо выйти из БПП и положить мандаты этой политсилы: Лещенко, Залищук, Найему. При этом расправиться с неприкосновенностью, за которую искатели мандатов готовы регулярно выкладывать миллионы. И только тогда честно строить политическую карьеру и претендовать на политическое лидерство. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, а так все выглядит, как бунт пчел против меда в пределах одного улья. Блогер напоминает, что Инна Богословская и Ярослав Сухой в свое время были звездами и ведущими спикерами Партии регионов, но первая вышла из фракции после избиения студентов. Второй – после убийства Нигояна и Жизневского.
«Сергей Левочкин вообще собственную жену Зину с сине-желтым флагом и решительным спичем в фейсбук отправил на «неполитический» доевромайдан. Сам уволился с главы администрации президента и пошел в советники Януковича, снимая ответственность за самые шокирующие публичные эпизоды», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.