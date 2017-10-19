Если будет воля Розенблата, пиар НАБУ обойдется государству в солидную сумму, – политолог

Как передает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Александра Хоруженко, 17 октября заканчивается срок действия меры пресечения в отношении нардепа Розенблатта. С него снимают электронный браслет, возвращают паспорта, но орденоносное НАБУ ничего подобного не предпринимает, хотя должно это сделать до 17 октября. 19 октября Розенблат предупреждает НАБУ, что едет в Германию, показывает билеты туда и обратно. Хотя не обязан был этого делать, ведь сроки действия меры пресечения всплыли.
По словам политолога, сегодня же все СМИ трубят о том, что орденоносное НАБУ задерживает Розенблатта в аэропорту и рассказывает люмпенам историю о золоте и бриллиантах. Политолог подчеркивает, что совершенно очевидно, что никаких законных оснований для задержания у них не было. Теперь дешевый пиар для люменов от работников Сытника влетит в серьезную копейку для бюджета. Для этого Розенблату достаточно подать иск на любую более-менее адекватную сумму.
«Слава героической антикоррупции. Давайте под них еще такой дебильный суд сделаем! В дно постучали снизу. НАБУ говорит, что не задерживало Розенблатта, а снимало его с самолета для проведения следственных действий. А откуда тогда они знают о золоте и брилиантах?», – подытожил Хоруженко.