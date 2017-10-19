Олешко: это фиаско Тимошенко и «Оппоблока», которым не нужны реформы

Сегодня случилось то, чего не смогла сделать ни одна власть, ни одни популисты. Провластный партии БПП и Народный фронт в очередной раз доказали, что могут объединиться ради проведения европейских реформ в стране. Тем не менее, в парламенте нашлось немало тех, кто голосовал против будущего их детей, их старых родителей. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
По его словам, против медреформы голосовала вся «Батькивщина» и Юлия Тимошенко, весь «Оппозиционный блок», отколовшиеся от правительства Мусий, Мельничук, ожидаемо против были Савченко, Литвин. Воздержались: Парасюк, Деревянко, Борислав Береза, Богомолец и прочие.
По словам Олешко, если бы сейчас президент, БПП и Народный фронт не «протянули» медицинскую реформу, вернутся к ее рассмотрению можно было только в 2019 году после выборов. Тимошенко и «Оппоблоку» не нужны реформы, им нужен народ, который не способен себя лечить, народ, который болен. Таким народом легче управлять и манипулировать. «Вот эта Тимошенко и Деревянко – одни из тех, кто с Саакашвили и Гришиным сейчас за деньги Коломойского устроили шабаш под Верховной Радой с проплаченными титушками. Если бы они хотели менять страну, то сейчас проголосовали за будущее, за здоровье украинского народа», – подытожил блогер.