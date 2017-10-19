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Тарас Березовец: неуважение к закону равняет в одном статусе и обычного студента, и «мажора»

Тарас Березовец: неуважение к закону равняет в одном статусе и обычного студента, и «мажора»
Древний стереотип, что правила дорожного движения нарушают только водители дорогих авто. Так и есть, нарушают, но отнюдь не только нувориши и не только водители. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский политтехнолог Тарас Березовец. Он отмечает, что довольно много времени проводит за рулем, колеся по стране, поэтому может сказать из собственного опыта, что неуважение к закону не строится на факторе материального благополучия.

«Не далее, как сегодня я стоял первым на красном сигнале светофора, когда меня, выехав на встречную, объехал старый-престарый «Пежо». Сегодня же прямо передо мной на запрещающий красный сигнал выскочил молодой парень. Мне пришлось экстренно затормозить. Хорошо, сзади никто не ехал. На мое замечание он повернул перекошенное злобой лицо, что-то прокричал и побежал дальше перед едущими авто», – рассказывает Березовец.

Он отмечает, корень проблемы в незрелости граждан и марка авто здесь не решающая. Парень-студент, перебегавший на красный, если его посадить за руль «Лексуса», завтра поедет на запрещающий сигнал и поставит под угрозу жизнь пешеходов и водителей, потому что он не собирается выполнять закон и как пешеход, и как водитель. Потому крайне необходимо еще больше ужесточить закон и обязательно ввести видеофиксацию нарушений.
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