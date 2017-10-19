Блогер: мои сочувствия фарммафии, лоббистам Медведчука – столько денег еще на ветер не вылетало

Сегодняшнее голосование в Раде по принятию во втором чтении медреформы окончательно огорчило всех те, кто был против реформы, многомиллионные суммы, спущенные на лоббистов и медиа не дали ожидаемого результата. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.
По ее словам, есть много разных точек зрения на данную реформу, но это только первый шаг и впереди еще очень много работы. Термин «медицинская услуга» поможет посчитать, сколько вообще в Украине пациентов и обращений к докторам, ведь сейчас этой статистики нет. Эти количественные показатели помогут провести расчеты для следующих шагов реформы.
Екатерина Золотарева отмечает, что наконец-то МОЗ провело учет больных сахарным диабетом. Их числилось 240 тысяч, учет показал 170 тысяч. В реестре по туберкулезу показало 25% левых пациентов. Нам нужно покупать услуги, чтобы собирать информацию о пациентах. E-health делает базу сейчас, но переговоры с КСЗІ могут занять месяцы. Закон легализирует е-health и этот процесс. По диабетикам интересный факт: массу манипуляций выявили на Закарпатье, там диабетики регистрировались у 3 докторов и соответственно получали медикаменты тоже у 3. Делали себе дома склады «на всякий случай». Потому данные были очень искривленными.