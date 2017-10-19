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Блогер: россиянам не понять, что происходит в Украине, они не привыкли иметь своего мнения, а власть для них – это нечто святое

Блогер: россиянам не понять, что происходит в Украине, они не привыкли иметь своего мнения, а власть для них – это нечто святое
Не столь важно понимать, что происходит в центре Киева и тем более пытаться разобраться, кто там прав и не прав. Здесь важно другое, а именно – провести обычную аналогию, если в России кто-то выходит на улицы с какими-то требованиями к власти, то его немедленно «пакует» полиция и человек получает полицейской дубинкой по своему грустному лицу, а, если кто-то начинает сопротивляться полиции, то рискует попасть под огонь на поражение, ибо все необходимые законы для этого приняты, а полицейская рать доведена до нужной кондиции и рука на курке там ни у кого не дрогнет. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер, публицист Александр Тверской.

Он добавляет, что, тем более, если в РФ попытаться остаться ночевать в палатках в центре города, то есть все перспективы быть избитым ОМОНОм. В Украине все наоборот, есть свободное, гражданское общество и на то оно и свободное, что одним гражданам может не нравиться то, что делают другие граждане, но при этом никто не пытается оспорить священное право других выйти на улицы, никто не призывает всех расстрелять и посадить. Да, некоторые критикуют, некоторые высмеивают, некоторые разоблачают и относятся со скепсисом, но это нормальные для гражданского общества процессы.

Александр Тверской отмечает, что в странах, где нет скреп, диктатуры, народ не оболванен пропагандой и не ходит строевым шагом под мелодию одной дудки, процессы в обществе немного сложнее и разнообразнее, чем в странах, где вместо мозга у людей телевизор и у руля страны заседает уже 18 лет один человек, погрязший в коррупции. В нормальных странах есть 20 точек зрения на одну проблему, разные общественные силы, политические дискуссии, борьба и конкуренция. Россиянам этого по определению не понять. Они не привыкли вообще иметь своего мнения, а власть для них – это нечто непререкаемое и святое.
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