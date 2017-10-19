Политтехнолог: повышение штрафов и видеофиксация на дорогах – первоочередные меры после вчерашней трагедии

Вчера в Харькове буквально за 2 секунды оборвалась жизнь пяти невинных людей, потом еще один скончался в больнице. Еще минимум пять человек в кране тяжелом состоянии, за их жизни вторые сутки подряд ведут борьбу медики. Дело не только в 20-летней мажорке – за 5 лет погибли в ДТП 26500 человек и убили их не только мажоры на дорогих авто. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политтехнолог и журналист Виктор Уколов.
«Это приговор обществу, где водители не боятся стать убийцами. Нужно повысить штрафы в разы. Надо ввести автоматическую видеофиксацию нарушений ПДД и штрафования без возможности вмешательства человека», – считает Уколов.
По его словам, нужны креативные новшества, с которыми нельзя медлить ни дня: подсветка пешеходных переходов, или островки безопасности и зигзаг дороги, который заходит в город или село, заставляет водителей сбрасывать скорость. Необходимо вернуть на улицы эвакуаторы и массово строить паркинги в центрах крупных городов, чтобы не загораживать проезжую часть.