Невзоров: «Покрышек в Украине хватит еще на десять президентов»

Александр Невзоров, известный российский публицист, прокомментировал новые протесты в Киеве, отметив, что Украина имеет «право первой ночи», и украинцы могут пробовать самые разные персоналии во власти, к тому же, «в Украине хватит покрышек еще примерно на десять президентов».
Как сообщает replyua.net, такое мнение Невзоров высказал в комментарии Обозревателю. «Я подозревал, что, может быть, Украине придется еще многократно пересмотреть принципы власти, многократно испробовать разных президентов, премьеров. У Украины есть право первой ночи. Она имеет возможность ставить любого и смотреть, как он будет себя вести», - заявил публицист. По его словам, коррупция в Украине – это не так уж и плохо.
«Я не очень знаю, что творится в Украине, но в России, если изъять коррупцию, то рухнет все, потому что коррупция в России является основным двигателем – административным, хозяйственным, строительным, властным. Если изъять коррупцию, то не останется никакого другого двигателя, который давал бы ей возможность жить и функционировать», - добавил российский публицист.