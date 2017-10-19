Блогер: в стране поддержат, чтобы такие девочки пожизненно шили фуфайки в тюрьме, а не имитировали эпилепсию

Как сообщает replyua.net, в Харькове ужасное ДТП с минимум 6 погибшими и большим количеством раненых, 5 из которых в крайне тяжелом состоянии и за их жизни до сих борются харьковские медики. Комментируя происшествие украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что украинцы погибли не на фронте, защищаю Родину от вражеских сил, а в мирном центре первой столицы Украины.
По ее словам, сейчас встал главный вопрос, отмажут ли 20-летнюю пьяную девушку на дорогом «Лексусе» от ДТП по принципу Толстошеева. «Явно же девочка не из простых и сама на тачку не заработал за свои 20 лет», – написала журналистка. Она добавляет, что два года, как получила права, девушка уже дважды нарушала ПДД и выходила «сухой из воды».
Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что, если уже говорим об антикоррупционных судах, то в стране большинство выскажется за то, чтобы такие девочки пожизненно шили фуфайки в тюрьме, а не имитировали эпилепсией и снова катались на джипах. Генпрокурор Юрий Луценко не зря уточнил, что виновница смертельного ДТП «приемная сестра давно люстрированного прокурора».