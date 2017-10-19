Блогер: не зря Петр Порошенко долго занимался дзю-до

Когда вчера те, так называемые митингующие, что возле парламента, стали строиться со щитами на углу Грушевского и Шелковичной с целью идти в другие властные учреждения, полиция их атаковала – и таки доказала догму известную еще со времен исторической реконструкции: «строй, бляха, имеет значение». Тех, что возле Рады «смели» с Грушевского, отобрали частично щиты, а 11 человек уже отправили в полицию. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политический обозреватель Дмитрий Вовнянко.
Он отмечает, что в то же время полиция вполне расчетливо атаковала тех, что были возле Рады с тыла – не дала сконцентрировать силы. «Очевидно, не зря Петр Порошенко долго занимался дзю-до. С теми, что митингуют под парламентом он ведет себя строго по заветам дядюшки Дзигоро Кано – принципом мягкой силы», – написал журналист.
По его словам, вчерашний отказ Петра Порошенко принимать нарушителя границы Деревянко с «шашкометом» Левченко, и поведение полиции, демонстрируют то, что митингующим под Радой дан четкий месседж: «говорить – будем, а условия нам диктовать – облом вам». По мнению блогера, митингующим под парламентом остается одно из двух: или – поднимать ставки еще выше, а это уже статья за организацию массовых беспорядков, или – соглашаться на условия Банковой.