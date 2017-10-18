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Эксперт: самое смешное, что у тех, кто за «открытые списки», вообще нет малейших шансов попасть в парламент

Эксперт: самое смешное, что у тех, кто за «открытые списки», вообще нет малейших шансов попасть в парламент
Cамое смешное в ситуации с «открытыми списками» на выборах в том, что те, кто это требует не понимают, что в этой системе у них вообще нет малейших шансов попасть в парламент. Если внимательно присмотреться к этой системе, то это по сути 100% «мажоритарка», без фиксированного места в списке как сейчас, которую никто из тех, кто это все лоббирует точно не потянет. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский политический аналитик Тарас Загородний.

«Как сейчас? Взяли «честного» Сергея Лещенко, пока без элитной квартиры, в список БПП, где у него уже есть теплое место и его «честное» и «благородное» лицо безжалостно гвоздит нынешних и потенциальных коррупционеров со всех плакатов и бордов. Сережа может спокойно расслабится и ехать в Европу и собирать подряды на джинсу», – написал Загородний. По его словам, при открытых списках – все тоже самое, только Лещенко придется работать на округе и драться за каждый голос, а работать не шибко хочется, парень привык к другому – саммиты, фуршеты, поездки. После объявления результатов ему скажут «Прости, друг. Тебя обогнал мажоритарщик, у которого ресурсов побольше. За лицо на бордах спасибо конечно твое. Кстати, посидеть на дорожку не хочешь за квартирку? У нас как раз лютая борьба с коррупцией началась. Ее мы как ты знаешь просто ненавидим».

По мнению политолога, идеальных систем избирательных не бывает. В США, например чистая мажоритарка, несмотря на то, что партий две, внутри дикая конкуренция за места через систему праймериз и конкурсов. Например, Клинтон собрала на 3 млн голосов больше, но выиграл Трамп из-за системы выборщиков, которой вообще нигде в мире нет, но она очень мудра, если присмотреться. У нас система может более-менее нормально заработать, если: будет снижен проходной барьер до 2%. Тогда стоимость кампаний упадет и снизится зависимость от ТВ. Также все изменится, если будет второй тур на мажоритарке. Это снизит эффективность систем скупки голосов, которые имеют свои ограничения и привлечет новых людей на участки, а также даст возможность проявить себя идеологическим кандидатам.
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