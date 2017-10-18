Политолог: символично, что с началом провокаций Саакашвили, на востоке Украина потеряла очередных своих героев

Как-то символично, что все эти спекулятивные митинги и дебоши возле Верховной Рады состоялись, когда после некоторого затишья на фронте снова погибли двое наших героев. А организовывал все эти протесты грузинский мошенник, который так хвастался качеством, выправкой и мотивированностью своей грузинской армии. Вот только, когда агрессор ворвался на его землю, эта прекрасная армия, несмотря на отдельные примеры героизма, «мужественно» отступила аж до Тбилиси, покидая свои укрепления, военные гарнизоны, а часто и оружие. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Тарас Черновил.
По его словам, Грузию тогда спас не Саакашвили со своими войсками и не его полицейские, которые умели только мирных протестующих рвать или насиловать ножками от табуреток, а четыре президента включая Ющенко, которые стали своеобразным живым щитом.
Черновил отмечает, что еще символично, что сейчас вокруг Саакашвили крутились здоровенные охранники, различные авантюристы, которые не знают, куда девать избыток гормонов, но только не на фронте. Куда проще нападать на нацгвардийцев, когда знаешь, что они получили приказ не применять силу. «Здесь уже речь не о политике, а о морали. Каждый может иметь свое собственное отношение к власти или к оппозиции, но тот, кто сейчас входит в ту сторону, уже перешел за грань добра и зла и просто отходит к категории последних уродов. Простите за эмоции, но иначе не умею», – резюмировал политолог.