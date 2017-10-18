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Блогер: к счастью для вас, нашего президента зовут Петр Порошенко, а не Михаил Саакашвили

Блогер: к счастью для вас, нашего президента зовут Петр Порошенко, а не Михаил Саакашвили
Как передает replyua.net, анализируя вчерашние события под парламентом украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко в своем блоге предположил, как бы себя вел Саакашвили, если бы он был президентом Украины, ведь он уже имеет подобный опыт реагирования на такие ситуации в Грузии.

Дмитрий Вовнянко пишет, что вчера бы под парламент пришли тысяч 5-7 титушеек или же сторонников великого реформатора, с цепями, дубинками и кастетами и устроили бы побоище с участниками акции протеста. Проломленные головы, раздавлены носы, выбиты зубы, поломанные руки – было бы все это. Это побоище прикрывали бы 7-8 тысяч сотрудников полиции, которые приходили бы на помощь титушкам. По ходу, был бы закрыт определенный телеканал – тот, который больше освещал бы акции протеста. Другие телеканалы, в полный рост увидев перспективу остаться без работы сразу завопили бы, что акции протеста в центре – это рука Москвы, а все их участники – наемники и террористы.

«Хорошая картинка? Так вот нашего президента зовут Петр Порошенко и поэтому у нас не размазывают протесты, не закрывают телеканалы и позволяют вопить в центре всем невменяемым, от Егора Соболева до Михо Саакашвили», – написал журналист. Он отмечает, что парадокс происходящего заключается в том, что профессиональные протестующие после победы Саакашвили не к станкам и не к тракторам пойдут – они будут искать тех, кому снова понадобится массовка для протеста, работать они не умеют и не хотят.
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