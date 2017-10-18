Журналист: «При хунте и дефиците топлива пенсии в Украине почти сравнялись с российскими»

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что ему часто говорили, что он «порохобот», однако он этого совершенно не скрывает, информирует replyua.net.
«Для этого есть свои причины: живу в России, где российские органы дезинформации тратят много сил, чтобы мочить Порошенко и руководство Украины в целом. Цель у них проста – оправдать российские преступления на Донбассе и в Крыму», - пишет Цимбалюк. По его словам, после пенсионной реформы пенсии в Украине подняли всем, но это никак не поможет изгнать российских оккупантов.
«Сколько бы агитпроп РФ ни говорил про блокаду, но пенсионеры лично получают свои честно заработанные деньги в свободной Украине, а на освобожденных территориях – на карточку. Понятно, что есть разные категории пенсионеров, но получается очень интересная штука: в Украине эти пенсии стали или больше, или соизмеримы с выплатами в РФ. При том, что в Украине все или почти все на порядок дешевле, а значит, суммарная покупательная способность больше», - отмечает Цимбалюк. Также он подчеркнул, что пенсии повысились при хунте, в условиях не только российской агрессии, но и дефицита газа и нефти.