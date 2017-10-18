Нардеп: вчера оппозиция подменила понятие Майдана Антимайданом

Вчера произошла попытка подменить понятие Майдана Антимайданом, показать, что Майдан – это планово организованная ненависть, агрессия и хаос. Именно этой идеей фикс живет Кремль с 2014 года и именно поэтому вчерашние вечерние события не могли обойтись без участия наших восточных «братьев». Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал нардеп Сергей Высоцкий.
По его словам, Майдан никогда никем не созывался. Если европротест был спланированной акцией оппозиции, и спланированной акцией Банковой, которая пыталась создать в противовес акции оппозиции свой Майдан без политиков, именно Революция Достоинства началась спонтанно 1 декабря, когда против избиения студентов вышел Киев и солидарно рядом друг с другом стали все слои общества. Политические вожди не играли в ней ведущей роли и часто были вынуждены успевать за требованиями митингующих, а не формировать их. Кроме того, насилие со стороны Майдана носило оборонительный и оборонный характер. Майдан только симетрично отвечал насилием на насилие. Поэтому во всех, в том числе и в международных партнеров, было ощущение справедливости протеста. Насилие митингующих началось как ответ на насилие власти, когда она решила задушить протест вместо того, чтобы вести политические переговоры с митингующими.
Сергей Высоцкий отмечает, что вчера мы увидели совсем другие вещи, нежели это было в 2013-2014 году. Днем – обычный политический митинг, на какой вышла большая часть вменяемых людей. С ними нужно вести диалог, принимать вместе политические решения, убеждать их в своих политических взглядах. Вечером и ночью мы уже видели в чистом виде Антимайдан – людей, которых не интересует политика или политический механизм разрешения кризиса, людей, которые действуют агрессивно ради самой агрессии и вызывающе ради самой дерзости, людей, которые вместо сотрудничества хотят посеять вражду и хаос, насилием спровоцировать еще большее насилие. По своей сути это и есть Антимайдан. Поэтому надо разделять дневные и ночные события и понимать, что пока граждане протестуют без насилия и гранат – они имеют на это священное право.