Гордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»

Власти США выдвинули Украине условие – следующим президентом должен быть человек, который не запачкан политикой, и в нашей стране есть два таких человека, которые могут возглавить государство.
Как передает replyua.net со ссылко на телеканал NewsOne, об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон. «Не сдавая источников, расскажу: Соединенные Штаты поставили условие, что будущий президент не должен быть связан ни с какой бывшей властью, не должен быть запачкан этим, не должен быть политиком, которого все знают... На сегодняшний день есть два таких человека. Они всерьез обучаются и всерьез готовятся. Это две очень серьезные фамилии. Их знают в Украине и мире, и они никогда не были во власти», - заявил Гордон.
По его словам, речь идет об одном из самых знаменитых украинцев, которого знаю во всем мире. Впрочем, журналист отказался называть имена этих «кандидатов». Напомним, что накануне митингующие у здания Верховной Рады требовали от Порошенко уйти в отставку. Возглавлял эту акцию Михаил Саакашвили.