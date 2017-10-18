Волонтер: новые революции в Украине делают маргиналы, что на руку власти

Сегодня совсем непонятно, зачем эти стычки, это же маргинализация идеи революции. Революцию не делают активисты или репрессии власти. Для революции нужна революционная ситуация в обществе. Ее нет после поднятия пенсий. Она будет через полгода, но тогда поднимут пенсии опять. Так работает демократия, но для повышений пенсий нужны налоги. Только потом завоет средний и малый бизнес и вот его нужно тянуть на революцию, но и тут власть сыграет на опережение. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай.
«Петр Алексеевич каждый раз будет выходить на трибуну и говорить, что рад такой поддержке его инициатив народом и, дословно, «организаторами акций». Потому что ногами махать – не страной управлять. Вчера нам всем показали, что Украина – демократическая страна и что новые революции тут делают маргиналы», – написал волонтер.
По его словам, все это означает, что качество гражданского общества, качество революционеров, качество украинской оппозиции, уровень требований, уровень самоорганизации должны улучшаться, иначе эту старую формацию подвинет только естественная смерть.