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Блогер: пять месяцев подготовки и мешки денег не дали ожидаемого результата

Блогер: пять месяцев подготовки и мешки денег не дали ожидаемого результата
Еще рано подводить итоги так называемого майдана, оплаченного до конца недели. «Революционеры» еще попытаются где-то нагадить, но все же, исходя из результатов произошедшего 17 октября можно подвести небольшой итог того, что предшествовало этим акциям: пять месяцев скрупулезной подготовки, 11 политических партий, 2 из которых – парламентские, 70 народных депутатов, множество «общественных организаций» с грантовыми деньгами, 3-4 рейтинговых телеканалы, множество интернет-СМИ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Mason Lemberg.

По его словам, также не нужно забывать проплаченную рекламу в соцсетях, плакаты, билборды, листовки, кучу провокаций, на которые пришлось пойти ради 17.10.17, в частности уголовный зашквар «прорыв».

Блогер отмечает, пять месяцев подготовки и куча денег пошли на то, чтобы проплатить по 100 гривен 2-4 тысячи людей, которые держали флаги. Идейные люди там, если и были, то после такого они перестали быть идейными, потому что можно закрывать глаза и убеждать себя, что это не титушки, что это не за деньги, можно закрывать глаза, но не видеть этого нельзя. «Наглядно доказана маргинальность и отсутствие поддержки, особенно смешно на фоне лозунгов о «требовании нации». Наглядно показано как Лещенко, Парасюк и другие хотят отменять неприкосновенность, которая является их спасательным кругом», – резюмировал блогер.
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