Бизнесмен: «Призыв к Порошенко уйти в отставку – это месседж не Саакашвили, а ЕС и США»

У Петра Порошенко остается единственный выход – добровольно уйти в отставку, и призыв Михаила Саакашвили, а это нужно четко понимать, не его личная идея – он просто передает месседж от Вашингтона и Брюсселя. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Евгений Платон, известный бизнесмен.
«Саакашвили просто это озвучил для СМИ. О том, что Порошенко эти месседжи получает регулярно и по другим каналам, говорит беспрецедентное количество стянутых в центр Киева войск. Я об этом писал год назад: "Все остальное – это увлекательный спектакль по демонтажу власти последнего украинского олигарха. Приятного просмотра в 2017 году», - отмечает Платон. По его словам, Евросоюз и США имеют полное право вмешаться в дела своего обанкротившегося клиента, а в самое ближайшее время Украине придется выплачивать огромные долги, ведь страна осталась банкротом. Платон считает, что МВФ не будет продолжать программу сотрудничества до тех пор, пока Киев не выполнит требования, касающиеся реформ.
«Есть еще один немаловажный аспект – инвестиции. Сразу после Майдана-2 Украина получала многочисленные сигналы о том, что Запад готов инвестировать в страну по 50 млрд долларов ежегодно, если будут проведены реальные реформы и появятся настоящие институты, обеспечивающие верховенство права», - отметил бизнесмен.